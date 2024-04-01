انتهت الحلقة 21 من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق في رمضان، على معرفة الدكتورة «عايدة» أنها حامل، فضلًا عن معرفتها أن سامح الغول لا زال داخل مصر؛ ما زاد من السؤال عن مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 22 لمعرفة ما ستشهده الأحداث.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC

وزاد الاهتمام بمواعيد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 22 بعد أنّ عرفت الدكتورة عايدة، التي تلعب دورها الفنانة غادة عبدالرازق أن سامح الغول لا زال داخل مصر، وأن أمر هروبه خارج مصر على متن مركبة غير شرعية كانت حيلة ماكرة مُدبرة من عائلته لإغفالها وأسرتها عن البحث عنه وقتله أو تسليمه للشرطة.

وبينما يزداد البحث عن مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 22 يمكن توضيح أنّ قناة CBC كشفت في وقت سابق على «فيسبوك»، مواعيد عرض وإعادة مسلسل صيد العقارب طوال شهر رمضان الكريم.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 22

ويمكن لكل محبي الدراما الرمضانية، مشاهدة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 22 اليوم الاثنين في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أنّ تُعرض حلقة الإعادة يوم الثلاثاء في تمام الساعة 2:45 صباحًا، والساعة 1:45 مساءً.

أحداث مسلسل صيد العقارب

وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق حول «عايدة» المتخصصة في استخلاص السموم من العقارب، وتعيش حياة صعبة مليئة بالتحديات، وتواجه العديد من الصراعات في حياتها الشخصية والمهنية، وتبدأ أحداث المسلسل بمقتل شقيق «عايدة» ما يُشعل الصراعات بين عائلتي «ضرغام» و«الغول»، وتُقرر عايدة الانتقام لموت شقيقها، وتبدأ رحلتها في عالم صيد العقارب.

أبطال مسلسل صيد العقارب

وإلى جانب غادة عبدالرازق، يشارك في مسلسل صيد العقارب عدد من النجوم، أبرزهم: سيمون، رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.