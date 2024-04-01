عدد كبير من الأحداث المثيرة والمشوقة، التي يعرضها مسلسل بقينا اتنين، الذي يأتي ضمن فئة المسلسلات الرمضانية التي تتكون من 15 حلقة بدأت من النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، وإليك مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 7 اليوم.

مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 7

وتأتي مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 7 اليوم، كالتالي:

- العرض الأول للحلقة 7 مسلسل بقينا اتنين على شاشة سي بي سي يكون في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل.

- يُعاد عرض الحلقة 7 من مسلسل بقينا اتنين على قناة سي بى سي خلال الساعة 6 صباحا.

- الإعادة الثانية تأتي في تمام الساعة 11 صباحا.

- تعرض الحلقة الجديدة على منصة WATCH IT.

أحداث مسلسل بقينا اتنين

يشار إلى أن مسلسل بقينا اتنين تدور في إطار من الكوميديا التشويقية، ويدور حول امرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها، محاولة التصدي لتأثير قرار الانفصال عليها وعلى أولادها وطليقها، وهو من بطولة رانيا يوسف، وميمي جمال، وإدوارد، وشريف منير، وصلاح عبد الله، ومروة عبدالمنعم.