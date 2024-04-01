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دراما المتحدة

وفاة والدة الفنانة سيرين عبد النور بعد صراع مع المرض

كتب:

نورهان نصرالله
01:17 ص | الإثنين 01 أبريل 2024
سيرين عبد النور ووالدتها

سيرين عبد النور ووالدتها

أعلنت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، عن وفاة والدتها، عبر حسابها بمنصة «إنستجرام»؛ إذ نشرت صورة تجمعها بوالدتها أثناء وجودها في المستشفى على خاصية «ستوري»، معلقة: «إلى اللقاء يا أمي يا حلوتي».

ووالدة سيرين عبد النور يونانية الأصل، تدعى سيلفي، وكانت تعاني في الفترة الأخيرة من مرض السرطان، ومن المقرر أن تعلن سيرين عبد النور عن تفاصيل الجنازة والعزاء خلال الساعات المقبلة.

نجوم الفن ينعون والدة سيرين عبد النور 

وحرص عدد من الإعلاميين على نعي والدة الفنانة اللبنانية، أبرزهم نيشان، الذي كتب عبر حسابه بمنصة «X»، قائلا: «أُعَزّي الصّديقة النّجمة سيرين عبد النّور بِوفاة والدتِها… لحظات صعبة ومَوعِد القَدَر هذا مُرّ وَقاهِر.. صَبَّرَكِ الله سيرين.. البقاء لله».

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