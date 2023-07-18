أغنية «هزهزة» لـ سيرين عبد النور تحقق 76 ألف مشاهدة بعد ساعات من طرحها

حقتت أغنية «هزهزة» للفنانة سيرين عبد النور، ما يقرب من 76 ألف مشاهدة بعد ساعات من طرحها عبر «يوتيوب»، من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع كينج، وإخراج ايلي فهد.

سيرين عبد النور تعود للغناء بـ«هزهزة»

وعادت سيرين عبد النور للغناء مرة أخرى، بعد ابتعادها فترة طويلة عن الساحة الغنائية، لما يقرب من عامين كاملين، بسبب انشغالها مع الأسرة بحسب تصريحات الفنانة.

وبدأت الفنانة سيرين عبد النور في التحضير لأغنيتها الجديدة هزهزة منذ فترة، وروجت للعمل الغنائي عبر حسابها الشخصي بموقع «إنستجرام»، وغيره من الحسابات الأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي.

آخر أعمال الفنانة سيرين عبد النور

مسلسل «العين بالعين»، يعتبر آخر أعمال الفنانة سيرين عبد النور، من بطولة رامي عياش، طوني عيسى، يوسف حداد، تأليف سلام كسيري، إخراج رندة علم.