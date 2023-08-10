وصول سيرين عبد النور وليلى زاهر إلى فاشون شو مايكل سينكو في العلمين

وصلت منذ قليل، الفنانة سيرين عبدالنور وليلى زاهر ودنيا صلاح عبد الله، إلى عرض أزياء المصمم العالمي مايكل سينكو، المقام حاليا ضمن فعاليات مهرجان العلمين، ومن المتوقع حضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء.

قال مايكل سينكو في تصريحات سابقة لقناة الحياة: «أتطلع لسرعة القدوم إلى القاهرة ومهرجان العلمين، وقمت بتصميم العديد من التصميمات الخاصة، وزرت مدن عالمية مثل نيويورك وباريس ولندن ولكن مصر تمثل إلهاما دائما لي».