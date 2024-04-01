تهديدات بحرق تل أبيب.. ماذا يفعل المتظاهرون أمام منزل نتنياهو؟ (فيديو وصور)

حالة من الغضب تسود الشارع الإسرائيلي، بسبب وعود رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والتي لم ينفذها، وعلى رأسها عودة المحتجزين في قطاع غزة منذ نحو 6 أشهر، مما أدى إلى اندلاع مظاهرات حاشدة ضمت عائلات 130 من المحتجزين، بالإضافة إلى المتعاطفين معهم ومؤيدي الديمقراطية، فوصل عددهم بالآلاف ورفعوا لافتات تطالب بإقالة الحكومة، وهددوا بإشعال البلاد،، وفق تقرير نشرته صحيفة صنداي تليجراف البريطانية.

أول شرارة لإحراق إسرائيل من أهالي المحتجزين

ولأول مرة في مظاهرات إسرائيل اليوم، استخدم أهالي المحتجزين والمتظاهرين المشاعل وإحراق النيران على طريق بيجن، أمام الكنيست في إشارة للتنفيذ تهديدهم بإحراق البلاد.



اليوم اول شرارة لتنفيذ تهديدات المتظاهرين ب إحراق البلاد اذا لم تستجيب حكومة نتنياهو لمطالبهم . pic.twitter.com/pqvH7ztZbB — موشي يائير יאיר משה (@mosha3324) March 31, 2024

كما تظاهر الآلاف أمام الكنيست وقد أقام المتظاهرات عشرات الخيام للبقاء فيها، كما قاموا بإغلاق طريق بيجن في القدس، وجسر الحبال عند مدخل تل أبيب، وقد اشتبكوا مع الشرطة.

وكانت أبرز الهتافات ضد نتنياهو قالوا «أنت الرأس .. أنت المذنب» و«الانتخابات الآن»، وتقدر المؤسسات الإسرائيلية أن هذه التظاهرة هي الأكبر منذ السابع من أكتوبر الماضي، حيث يقدر عدد المتظاهرين بـ100 ألف شخص.

وأكد المتظاهرون أنهم ليسوا مستعدين للبقاء في ظل حكومة افتراضية، أو البقاء في بلد يتخلي عن أبنائه المحتجزين، قائلين «الحكومة وحدها هي المسؤولة وهي التي يمكنها ضمان الحياة للجميع هنا».

محاصرة بيت نتنياهو

وفي محاولة إلى لفت الانتباه قام عدد من المتظاهرين قدرتهم صحيفة معاريف بنحو 2000 من المتظاهرين بالتوجه إلى منزل رئيس حكومة الاحتلال في في كيساريا جنوبي حيفا، مهددين بحرق المنزل، إلا أن الشرطة استطاعت تفريقهم بعد فترة وجيزة.



المتظاهرين الان يتجهون الى منزل نتنياهو ويهددون بأحراقة .

سارة نتنياهو تشعر بالقلق pic.twitter.com/PnPqz9yPq7 — موشي يائير יאיר משה (@mosha3324) March 31, 2024

ماذا يحدث في تل أبيب؟

على الرغم من أن عائلات المحتجزين اجتمعوا مع رئيس حكومة الاحتلال خلال اليومين الماضيين، والذي أكد فيه على أنهم يعملون للإفراج عنهم، من خلال التواصل إلى اتفاق هدنة مؤقتة إلا أن حتى الآن لا يوجد أي بوادر أمل، خاصة بعد إعلان الفصائل الفلسطينية في غزة مقتل عدد من المحتجزين بسبب القصف المستمر من قبل قوات الاحتلال، وفق ما نشرت صحيفة يديعوت إحرنووت العبرية.

وقد أدى هذا إلى اشتعال الشارع الإسرائيلي، فخرجت مظاهرات بالآلاف منذ مساء الجمعة الماضية، ومستمرة حتى اللحظة، لكنها بدأت تشهد أحداث أكثر عنفًا خاصة من قبل الشرطة الاسرائيلية التي اعتدت على المتظاهرين بالضرب بالهرولات واعتقال بعضهم.

كما استخدمت الخيالة لمحاولة تفريق المتظاهرين وفتح الطرق أمام المارة، إلا أن بسبب تصميم المتظاهرين تم استخدام عربات رش المياه العادمة، وهي سيارات تقوم برش مياه الصرف الصحي على المتظاهرين، غالبا ما تستخدم ضد الفلسطينيين إلا أنها للمرة الأولى تستخدم ضد إسرائيليين مدنيين.