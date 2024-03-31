أحمد فايق: مليحة ترند في دولة الاحتلال.. والحشاشين يعرض على منصة روسية

قال الإعلامي أحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنَّ مسلسل مليحة تريند رقم 1 في دولة الاحتلال، كما أنَّ مسلسل الحشاشين وصفه التليفزيون السويدي بأنّه الأول في الشرق الأوسط وأنه «دراما مصرية فخمة»، كما أنَّه يعرض عبر منصة روسية إلى جانب عرض نسخ مترجمة منه للفارسية.

مسلسل جودر يعيد إلينا سحر ليالي ألف ليلة وليلة

وأضاف فايق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «مسلسل جودر يعيد إلينا سحر ليالي ألف ليلة وليلة، والدراما المصرية تتسيد المشهد عربيًا سواء على مستوى المشاهدات أو التكنيك أو الصناعة، والقوى الناعمة المصرية بخير، هنا مصر عاصمة الفن العربي».