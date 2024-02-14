إسعاد يونس تشارك صورة من طفولتها للاحتفال بعيد الحب.. «قلبي ما كبرش»

بملامح طفولية مُبهجة تقترب كثيرًا من ملامحها الحالية، شاركت الفنانة إسعاد يونس جمهورها ومحبيها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بصورتها وهي طفلة، بمناسبة احتفال العالم بعيد الحب الموافق 14 فبراير من كل عام.

مشاركة صورة الطفولة

استرجعت الفنانة ذكريات طفولتها في عيد الحب من خلال نشر منشور تقول فيه: «حيث إن قلبي ماكبرش ولا يوم عن الصورة دي، فبكل الطفولة اللي فيا بتمنى لكم عيد حب حلو»، وقد انهالت تعليقات المحبين لها من كل الدول العربية، متمنين لها قضاء عيد حب سعيد بقدر ما أسعدتهم خلال أعمالها الفنية، وما تقدمه من لقاءات ممتعة في برنامجها الشهير صاحبة السعادة الذي يعرض على شاشة قناة DMC.

بكلمات معبرة عن حب وتقدير الفنانة إسعاد يونس، قالت إحدى معجبيها: «أحلى وأهضم فنانة يسعد قلبك يا رب»، كما علق آخر على صورة الفنانة قائلًا: «حضرتك أيقونة سعادة والطاقة الإيجابية.. أسعد الله أيامك ومتعك بالصحة والسعادة وراحة البال»، وقالت متابعة أخرى: «ربنا يسعد قلبك زي ما بتسعدينا بحبك وبجمال طلتك علينا ربنا يبارك فيك ويحفظك.. بنحبك قوى يا إس إس».

تعليقات المعجبين من الدول العربية

وعبَّر متابع من إحدى الدول العربية عن حبه وإعجابه بطلة الفنانة إسعاد يونس في طفولتها قائلًا: «وأنا بكل الطفولة اللي في قلبي أقول لك كل عام وكل عيد حب وأنتِ أسعد يا إسعاد الجميلة روحا وقلبا وقالبا، أحبك منذ أن شفتك على شاشة أبيض وأسود وما تغير هل الحب.. والصورة كلش حلوة والله يعطيكي الصحة والسعادة».