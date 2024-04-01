كريم عبد العزيز: نهاية الحشاشين غير متوقعة.. وحسن الصباح شخصية في منتهى الخطورة

كشف الفنان كريم عبد العزيز، أن نهاية مسلسل الحشاشين ستكون غير متوقعة، وهو الأمر الذي سيظهر على مدار الثلاث حلقات الأخيرة من المسلسل بدءا من الحلقة 28 حتى الحلقة 30، وجاء ذلك خلال مشاركته مع المخرج بيتر ميمي في حلقة من برنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى على الراديو 9090.

وتحدث الفنان كريم عبد العزيز عن تجسيد شخصية حسن الصباح ضمن أحداث مسلسل الحشاشين، قائلا: «شخصية حسن الصباح في منتهى الخطورة، وخطورتها تكمن في مراعاة التفاصيل والتوقيتات، الضحكة في وقت غير وقتها سوف توصل معنى آخر، لذلك الابتسامة يجب أن تكون بميعاد، الضحكة بميعاد، وكان لابد أن أصدق الشخصية حتى أستطيع تجسيدها على الشاشة بكل الشر داخلها».

كريم عبد العزيز يكشف كواليس العمل على شخصية حسن الصباح في مسلسل الحشاشين

وعن ردود عدد من المشاهدين الذين عبروا عن حبهم لشخصية الصباح بعد ما جسدها كريم عبد العزيز، أوضح: «الجمهور حدث لديه نوع من الخلط فهم لا يحبون حسن الصباح ولكن يحبون كريم عبد العزيز، فلا يمكن لأحد أن يحب الصباح فهو شخص قاتل ويستغل الدين في تحقيق أغراضه، وليكون لديه أتباع يجب أن يكون صاحب كاريزما، ونعومة وقبول وهدوء حتى يستطيع أن يجمع حوله كل هولاء الأتباع وينفذوا أوامره دون تفكير».