أسرار في حياة كريم عبد العزيز.. لماذا يشتري 40 نسخة بلون واحد من ملابسه؟

صفات غريبة، وأسرار عديدة، كشفها الفنان كريم عبد العزيز عن حياته الشخصية، لأول مرة، إذ تحدث عن الأشياء التي يهتم بشرائها كثيرا، سواء كانت ملابس أو أجهزة إلكترونية حديثة.

كريم عبد العزيز وهوس شراء الملابس

«لو في هدوم حبيتها بشتري منها 40 نسخة».. أحد أبرز التصريحات الغريبة التي أدلى بها عبد العزيز خلال اللقاءات التليفزيونية، إذ يهتم بشراء عدة نسخ من القطعة الواحدة في حال إعجابه بها، واصفا ذلك بـ«هوس شراء الملابس».

كريم عبد العزيز وهوس شراء الملابس

وعن الألون المفضلة إليه، أشار كريم عبد العزيز إلى أن الأسود هو الأقرب لقلبه، مضيفا «لون بيلم وستار».

حب شراء الأجهزة الإلكترونية

ويهوى عبد العزيز شراء الأجهزة الإلكترونية الحديثة، التي تضمن أجهزة التليفزيون والصوت والحاسب الآلي، لافتًا إلى أنه يعشق أيضًا لعب «البلاي ستيشن» حتى أصبح حريفًا به.

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز

يقدم الفنان كريم عبد العزيز بطولة مسلسل الحشاشين خلال دراما رمضان الجاري 2024، إذ يجسد شخصية حسن الصباح مؤسس طائفة الحشاشين في القرن الحادي عشر الميلادي.

وبحسب الكتب التاريخية فإن الحشاشين عبارة عن طائفة أرعبت العالم أجمع في القرن الحادي عشر الميلادي، واغتالت العديد من رموز وقادة العالم الإسلامي والغربي، كما حاولت قتل صلاح الدين الأيوبي 3 مرات، لكنها فشلت في اغتياله.

يشارك في بطولة مسلسل الحشاشين عدد كبير من الفنانين من بينهم، كريم عبد العزيز، أحمد عيد، فتحي عبد الوهاب، إسلام جمال، ميرنا نور الدين، سارة الشامي، أحمد غٌزي، نور إيهاب، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.