الفنان كريم عبد العزيز يشارك في فيلم ولاد رزق 3 (صور)

يشارك الفنان كريم عبد العزيز كضيف شرف في فيلم ولاد رزق 3، إذ كشفت مجموعة من الصور، كواليس المشاهد التي يظهر فيها ضمن أحداث الفيلم أمام أحمد عز وعمرو يوسف، بوجود المخرج طارق العريان، ومن المقرر عرضه في دور العرض السينمائي في موسم عيد الأضحى بحلول يونيو 2024.

تايسون فيوري يشارك في فيلم ولاد رزق 3

ويشهد الجزء الثالث من سلسلة أفلام ولاد رزق الذي يعرض تحت اسم «ولاد رزق القاضية»، مشاركة مجموعة كبيرة من النجوم بجانب أبطال العمل الأساسين أحمد عز، عمرو يوسف وكريم قاسم، محمد ممدوح، ينضم لهم في الجزء الجديد آسر ياسين، علي صبحي، إضافة إلى تايسون فيوري بطل العالم في الملاكمة.

أحمد عز: ولاد رزق 3 يواكب الأفلام العالمية

وكشف الفنان أحمد عز، في لقاء إعلامي أن فيلم ولاد رزق 3 سيكون نقلة مختلفة في أعمال الأكشن، إذ يواكب الأفلام العالمية ولا يقل عنها: «لما بيكون في فيلم أكشن مصري قدام فيلم أكشن أمريكاني، الجمهور بيفضل الأمريكاني، وإحنا معندناش اللي يمنعنا من أننا نقدم هذا ولكن كنا نتوقف دائما أمام الميزانية، لأن أفلام الأكشن تحتاج إلى ميزانية كبيرة وهو ما تحقق مع الجزء الثالث من الفيلم».