النيران تشتعل في إيلات.. تفاصيل عملية استهدفت الميناء الأكبر بإسرائيل

كشفت وسائل إعلام عبرية عن رصد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي طائرة مسيرة بدون طيار شرق ميناء إيلات تم التعامل معها وإسقاطها في خليج المدينة مما أسفر عن تضرر أحد المباني بدون وقوع أضرار في أرواح البشر، وفق ما أفادت قناة القاهرة الاخبارية.

ناقوس الخطر في إيلات

وقالت صحيفة «يديعوت إحرنوت» العبرية إن المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال، أفاد بأنه بعد إطلاق صفارات الإنذار في مدينة إيلات ومنطقة إيلوت، تعاملت القوات مع هدف مشبوه اجتاز من الشرق.

وأضاف أن قوات الاحتلال أسقطت طائرة بدون طيار، وقد سقط الهدف في منطقة خليج إيلات، ولم تقع إصابات ولحقت أضرار طفيفة بالمبنى.



مشاهد من إيلات انفجار طائرة مسيرة pic.twitter.com/3tKzFhLGj5 — موشي يائير יאיר משה (@mosha3324) March 31, 2024

أما صحيفة «إسرائيل تودي» العبرية، فقد أكدت سماع دوي 4 انفجارات في سماء مدينة إيلات، مما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في المدينة وضواحيها.

وأضافت أنه بعد سماع دوي الانفجارات وصلت مقاتلات حربية إلى المنطقة، وتم الكشف عن أن طائرة مسيرة انتحارية اخترقت المجال الجوي لإسرائيل، وأصابت القاعدة العسكرية البحرية في إيلات، وقد هرعت فرق الإنقاذ إلى مكان حادث.

الحادث الثاني خلال ساعات

يشار إلى أن حادث مدينة إيلات كان الثاني خلال ساعات وفق ما أفادت يديعوت إحرنوت العبرية، فقد سبقها حادث طعن نفذه شاب يدعي مؤمن المسالمة 19 عاما من منطقة الخليل، كان قد تسلل إلى إسرائيل.

وأسفرت عملية الطعن عن إصابة شابين وصبي بجروح خطيرة في مستوطنة جان يفني شرقي أسدود، وقد أطلقت شرطة الاحتلال النار على منفذ الطعن وقتلته.