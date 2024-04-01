عشان توفري.. مكونات عمل الكنافة البورمة في المنزل من غير ما تفك

أصابع الكنافة الملفوفة الشهيرة بالكنافة البورمة أصبح لها شهرة كبيرة، بعدما تخطى سعرها في أحد محلات الحلويات الشهيرة الـ2000 جنيه للكليو، وبحسب موقع «سي بي سي سفرة» بوصفة للشيف نجلاء الشرشابي، نستعرض لكم أسهل طريقة لعمل الكنافة البورمة..

طريقة عمل الكنافة البورمة:

كيلو كنافة

مكسرات مجروشة

سكر بودرة

سمن ذائب

للشربات:

2 ماء

2 سكر

عصرة ليمون

فانليا

طريقة تحضير الكنافة البورمة:

أولا قومي بفرد خصلة من شعيرات الكنافة كاملة طويلة دون تقطيعها أو تفتيتها.

رشي السمنة المذابة والسكر البودرة على خصلة الكنافة الطويلة.

ثم بعد ذلك ضعي الحشو المجروش ناعم على طرف خصلة الكنافة من أولها.

لفي شعيرات الكنافة رول وداخلها الحشو، وقبل انتهاء لف خصلة الكنافة توضع سمنة مذابة على نهاية طرف خصلة الكنافة حتى تغلق وتلتصق معا.

كرري الخطوات السابقة حتى الانتهاء من كمية الكنافة.

ادهني الصينية سمنة وترص لفات الكنافة فيها.

في الخطوة التالية قومي برس السمنة المذابة على وجه الكنافة بعد رصها في الصينيية.

تدخل صينية الكنافة الفرن فقط الساخن دون فتح الشواية حتى تسوى ويحمر وجهها.

تخرج الكنافة من الفرن وتسقى بالشربات متوسط السمك وتغطى لدقائق وتقدم ساخنة.

لعمل الشربات:

يوضع الماء والسكر على النار لتمام الغليان ثم توضع الفانيليا وعصير الليمون ثم يرفع من النار ويستخدم.