الفرق بين شربات الكنافة والبسبوسة.. السر في الغليان على النار

في معظم الأحيان لا تتقن ربات البيوت التفرقة بين صناعة المحلول السكري «الشربات» بطريقة دقيقة ومناسبة للبسبوسة أو الكنافة أو البقلاوة والقطايف، الأمر الذي يتسبب في تلف الحلوى، لذلك تقدم الشيف مريم مصطفى، الطريقة المثالية لصناعته.

وفي هذا السياق ووفقًا لوصفة الشيف مريم مصطفى، نوضح الفرق بين شربات الكنافة والبسبوسة وطريقة صناعتهما المثالية.

الفرق بين شربات البسبوسة والكنافة

يختلف محلول البسبوسة السكري عن محلول الكنافة في درجة ثقل الشربات؛ إذ يكون شربات البسبوسة أقل قوامًا من شربات الكنافة، بل لابد أن يكون منعدم القوام، بينما محلول الكنافة من الضروري أن يكون بقوام متوسط الكثافة.

طريقة تحضير شربات البسبوسة والكنافة

تتطابق مكونات محلول البسبوسة والكنافة، ويكمن الاختلاف فيما بينهم بطريقة تحضيرهم، ونوضح تفاصيل تحضير كلًا منهما في التالي:

مكونات الشربات

- 3 أكواب من السكر.

- 3 أكواب من المياه الباردة.

- عصير نصف ليمونة.

- نصف معلقة صغيرة من الفانيليا.

- معلقة صغيرة واحدة من السمن حسب الرغبة.

خطوات التحضير

يوضع السكر في إناء معدني ويضاف إليه الماء، ومن ثم يرفع على نار متوسطة الحرارة؛ حتى لا يتكتل ويتحول إلى كراميل، وحين يبدأ في الغليان يضاف إليه مقدار عصير الليمون والفانيليا، مع تجنب التقليب لكي ل يتكون بداخله قطع خشنة من السكر.

والخطوة التالية تمثل أهم عوامل التفرقة بين شربات الكنافة والبسبوسة؛ فعند تحضير المحلول للكنافة يظل على النار بعد إضافة الليمون والفانيليا لمدة عشر دقائق، أو إلى أن يصل للقوام الوسطي، أي لا يصل إلى كثافة عسل النحل الطبيعي.

أما بالنسبة لمحلول البسبوسة، فيظل على النار لمدة دقيقتين فقط، أي يبقى بقوامه البدائي قبل رفعه على النار، على أن يصل للغليان فقط ويبعد عن الحرارة.