أسهل طريقة لتحضير الكنافة بالتمر والكراميل في رمضان

الكنافة واحدة من أشهر الحلويات في شهر رمضان، ويمكن تحضيرها في المنزل بالعديد من الوصفات، بدل من شرائها من الخارج، الأمر الذي من شأنه توفير الكثير من الأموال، ويمكن معرفة طريقة تحضير الكنافة بالتمر على طريقة الشيف منال العالم كما سنوضح في التقرير التالي..

مقادير تحضير الكنافة بالتمر

يتطلب تحضير الكنافة بالتمر مجموعة من المكونات الأساسية، التي تساعدك في تحضير الكنافة بالتمر ويمكن تناولها على النحو التالي:

500 جرام من عجينة الكنافة.

500 جرام من التمر المقطع.

نصف كوب من جوز الهند.

نصف كوب من اللوز.

نصف كوب من الجوز.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

مكسرات متنوعة حسب الرغبة.

طريقة تحضير الكنافة بالتمر

توضع الكنافة في وعاء ويضاف إليها السمن المذاب.

تفرك بأطراف الأصابع حتى تتشرب السمن كاملاً.

يوضع السمن والتمر في قدر على نار متوسطة ويقلب.

يضاف جوز الهند واللوز والقرفة وتقلب المكونات جميعها معا.

تفرد الكنافة في الصينية مع ترك الحواف عالية.

يضغط عليها وترص ثم تضاف الحشوة ويوزع ما تبقى من العجينة.

توضع الكنافة في فرن مسخن مسبقاً على حرارة متوسطة من 20-25 دقيقة حتى تكتسب لوناً ذهبياً.

تخرج الكنافة من الفرن وتسقى وتزين بالمكسرات المنوعة.

وصفة أخرى لتحضير الكنافة بالتمر والكراميل

نصف كيلو كنافة

كوب سمن كبير

ربع كيلو تمر سعودي طري

قليل من عين الجمل

كوب كريمة مع كريم شانتيه

نصف كوب سكر ناعم

مكونات الشربات

500 جرام سكر.

100 جرام عسل جلوكوز.

250 ماء.

عصير ليمونة.

طريقة الشربات

تضاف المكونات السابقة مع بعضها البعض حتى يصبح القوام متماسكا.

مكونات الكراميل

كوب سكر مياه

ربع كوب كريمة لباني

تمر سعودي طري

2 ملعقة زبدة

2 ملعقة حليب

طريقه الكراميل

نضع كوب من السكر في إناء علي النار مع مياهه، وتترك حتى تصير كراميل واضع عليها الزبدة والحليب والكريمة اللباني ويضاف التمر إلى الكراميل ويقلب جيدًا.

الطريقة: