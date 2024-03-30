طريقة عمل الكنافة في الطاسة.. مش هتفرق عن الجاهزة

الكنافة تعد من الحلويات الرمضانية المفضلة لدى الكثيرين وهى دائما تكون حاضرة على طاولة الإفطار خلال أيام الشهر الكريم نظرا لمذاقها اللذيذ، حيث تحرص العديد من الأمهات على تحضيرها بطريقة سريعة وتكون مثل المحلات، ولذلك نستعرض في هذا التقرير طريقة عمل الكنافة في الطاسة.

خطوات بسيطة وسهلة يمكن من خلالها تحضير الكنافة في الطاسة على خطى الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها الذي يعرض على قناة «سي بي سي» سفرة.

المقادير

ربع كيلو كنافة

ثلث كوب سمن

ملعقة كبيرة سكر

قشطة للحشو أو مهلبية أو مكسرات حسب الرغبة

خطوات التحضير

في البداية تفرك الكنافة مع السمن جيدا ومعهم معلقة السكر

يتم دهن الطاسة أو صينية صغيرة بالسمن

بعد ذلك يتم رص نصف الكنافة والضغط عليها

توضع الحشوة وتبعد عن الأطراف

يتم وضع باقي الكنافة

وضعها على نار خفيفة وتحرك الطاسة في كل الجوانب لتحمر بالتساوي كل دقيقتين أو ثلاثة دقائق نحركها

يتم تحضير صينية مسطحة ونقلب بحرص شديد الكنافة عليها

تدهن الطاسة مرة أخرى بالسمن ونضع الوجه الآخر من الكنافة

طريقة عمل الكنافة بالمانجو

المقادير:

½ كيلو كنافة طازجة.

كوب سمن مذاب.

½ كوب عسل أبيض أو شربات كنافة ثقيل.

مانجو مقطعة مكعبات.

كوب كريم شانتيه.

كوب سكر بودرة.

كوب كريمة خفق.

كوب ونصف لبن.

خطوات التحضير

- في البداية يتم ترك الكنافة ليلة في الفريزر، ثم تفرك جيدا.

- بعد ذلك يضاف عليها السمنة وتخلط جيدا بحيث تتشرب الكنافة بالسمنة.

- توضع صينية الكنافة تحت شواية الفرن، وتقلب من حين لآخر.

- يتم وضع الكريم شانتيه البودرة على السكر البودرة، واللبن وذلك في حالة الكريم الشانتيه الخام لكل كوب كريم شانتيه كوب سكر وكوب ونصف من اللبن ويخفق لمدة 5 دقائق.

مقادير شربات الكنافة