طريقة عمل العناب الساقع زي المحلات.. وفري شراءه من الخارج

يعد العناب من المشروبات الرمضانية الأساسية التي تتواجد بقوة على سفرة الإفطار في شهر رمضان المبارك، إذ يتمتع بمذاق شهي وخاص فضلا عن احتوائه على العديد من العناصر المهمة التي تمنح الجسم طاقة كبيرة بعد ساعات طويلة من الصيام خلال اليوم.

طريقة عمل العناب في المنزل

ونظرًا للإقبال الشديد على تناول مشروب العناب خلال إفطار رمضان، تحرص العديد من ربات البيوت على تحضيره في المنزل بوصفة تشبه الجاهز، وهو ما نستعرضه في السطور الآتية، حسب طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي.

• مقادير عمل العناب:

- كوب من الكركديه.

- نصف كوب من التمر الهندي.

- سكر حسب الرغبة.

- ماء.

- مكعبات ثلج.

خطوات عمل العناب في المنزل زي الجاهز:

- ينقع الكركديه لمدة ساعة في وعاء منفصل.

- انقعي التمر لمدة 3 ساعات في وعاء آخر.

- في الخطوة التالية ضعي الكركديه في إناء على النار حتى يغلي تمامًا.

- فيما بعد ضعي التمر هندي على النار حتى يغلي جيدًا أيضًا.

- في الخطوة التالية صفي كل من التمر هندي والكركديه جيدًا، وحليهم بالسكر حسب الرغبة.

- في النهاية ضعي في كل كوب ثلثين من الكركديه وثلث من التمر الهندي، ومن ثم مكعبات الثلج.

- تكفي هذه الكمية لعمل 5 أكواب من العناب.

طريقة عمل التمر هندي زي المحلات

وبخلاف طريقة عمل العناب، نستعرض طريقة عمل التمر هندي مثل الجاهز الذي يتم تحضيره في المحلات، لكونه أحد المشروبات الرمضانية الأساسية أيضًا خلال الشهر الكريم.

• مقادير عمل التمر هندي:

- ربع كيلو من التمر الهندي الطبيعي.

- نصف كيلو من السكر.

- 3 لترات من الماء المغلي.

- لتر من الماء العادي.

• خطوات عمل التمر هندي زي المحلات:

- يجب عليكي التأكد أولًا من اختيار نوع جيد من التمر الهندي الطبيعي.

- يُكسر التمر الهندي الطبيعي إلى قطع صغيرة، وضيفي عليه السكر حسب الرغبة وامزجيهم جيدًا.

- فيما بعد ضعي خليط التمر والسكر مع الماء المغلي في إناء وقلبيهم على نار هادئة.

- عند الوصول لمرحلة الغليان اطفي النار وغطي التمر واتركيه ينقع لمدة ليلة كاملة.

- في اليوم التالي صفي التمر هندي وضيفي إليه لتر الماء البارد، ويقلب جيدًا ثم يصفى مرة أخرى.

- وزعي التمر في أكياس وضيفي إليه السكر والماء وخزنيه للاستخدام.