الشرطة يلتقي الحدود على ملعب الشعب الدولي في دوري نجوم العراق

يلتقي فريق الشرطة، مساء اليوم، نظيره الحدود، مساء اليوم، على ملعب «الشعب الدولي»، في الجولة الـ20 من بطولة دوري نجوم العراق، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

ويحتل نادي الشرطة، المركز الثاني في ترتيب فرق دوري نجوم العراق، برصيد 42 نقطة بفارق 3 نقاط فقط من نظيره القوة الجوية «45 نقطة»، بينما يحتل الحدود، المركز الثامن بـ29 نقطة.

ومساء أمس الأحد، انطلقت الجولة الـ20 من بطولة دوري نجوم العراق، بـ4 مباريات، في نفس التوقيت، إذ فاز دهوك، على القوة الجوية بهدفين مقابل هدف على ملعب «دهوك».

أحداث مؤسفة في مباراة دهوك والقوة الجوية

وشهد لقاء دهوك والقوة الجوية، إشهار حكم اللقاء، بطاقات حمراء في وجه، كما شهدت المباراة أحداث مؤسفة، ونزول بعض المشجعين لأرض الملعب.

وتعادل الزوراء بقيادة فنية لحسام البدري، مع نظيره النجف سلبيا على «ملعب الزوراء». وتعادلت أمانة بغداد ونفط ميسان، إيجابيا بنتيجة 1-1 على ملعب «المدينة الدولي»، وخسر فريق كربلاء أمام نظيره نوروز بنتيجة 4-2 على «ملعب كربلاء الدولي.