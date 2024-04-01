إنترميامي يبحث عن التأهل مبكرا إلى نصف نهائي الكونكاكاف أمام مونتيري

يستضيف نادي إنترميامي نظيره مونتيري المكسيكي، على ملعب تشيس «درايف بينك سابقا»، فجر الخميس المقبل، في ذهاب ربع نهائي كأس أبطال الكونكاكاف، المؤهلة لكأس العالم للأندية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية فجر الخميس بتوقيت القاهرة.

ويدخل إنترميامي الأمريكي، الذي يلعب في صفوفه ليونيل ميسي، ولويس سواريز، مباراة مونتيري المكسيكي، في ذهاب ربع نهائي كأس أبطال الكونكاكاف، بنتائج مخيبة للآمال، في الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS، إذ حقق الفريق في آخر مباراة خاضها في بطولة الدوري المحلي، في غياب ليونيل ميسي بداعي الإصابة، تعادلا إيجابيا أمام نيويورك سيتي، على ملعب تشيس بنتيجة 1-1، في الأسبوع السادس من البطولة.

خسارة كبيرة لـ إنترميامي في غياب ميسي

وفي الجولة الخامسة من بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم، تعرض إنترميامي الأمريكي، في غياب ليونيل ميسي، إلى خسارة كبيرة أمام نيويورك ريد بول برباعية نظيفة على ملعب «ريد بول أرينا».

ويحتل إنترميامي، المركز الثاني بالمجموعة الشرقية في بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS، برصيد 11 نقطة.

مونتيري يحتل المركز الثاني في الدوري المكسيكي

وفي المقابل، تعرض فريق مونتيري، لخسارة في الأسبوع الـ13 من المرحلة الختامية لبطولة الدوري المكسيكي لكرة القدم «ليجا إم أكس»، أمام جوادالاخارا، بهدفين نظيفين على ملعب «بي بي في أيه»، وفي الجولة الـ12، فاز على أطلس بنتيجة 2-1 على ملعب «خاليسكو».

ويحتل مونتيري، المركز الثاني في المرحلة الختامية لبطولة الدوري المكسيكي لكرة القدم «ليجا إم أكس» برصيد 28 نقطة.