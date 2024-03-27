ميسي يكشف أسرارا غير مسبوقة عن حياته.. هل اقترب قرار الاعتزال؟

على مدار 20 دقيقة، فتح الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، قلبه للحديث عن أسرار يكشفها لأول مرة، في آخر ظهور له، ليتحدث عن إجباره على الرحيل من برشلونة، إلى جانب نوع الموسيقى التي يفضلها والمسلسلات التي يتابعها وعلاقته بالمطبخ.. فماذا كشف أفضل لاعب في العالم 8 مرات خلال حديثه الأخير؟

ما نوعية المسلسلات التي يتابعها؟

«مؤخرًا بدأت أتابع المسلسلات».. هكذا قال ليونيل ميسي في آخر حديث له، بالتأكيد على أنه في الفترة الأخيرة، بدأ متابعة المسلسلات، لكنه لا يتابع المسلسلات العربية ويفضل الدراما الإسبانية مثل «لعبة العروش»، الذي أعاد مشاهدته أكثر من مرة.

هل لديه مواهب غير الكرة؟

هل لدى ليونيل ميسي مواهب أخرى إلى جانب الكرة؟.. يبدو أن الإجابة لا، فمثلما أكد ليونيل ميسي في حديثه التلفزيوني، فأنه لا يتقن مهارات الطبخ والمطبخ بشكل كبير، كما أنه ليس لديه موهبة العزف على الآلات الموسيقية ويكتفي بلعب الكرة والبلاي ستيشن مع أبنائه فقط.

أشياء تجعله يبكي

بالحديث عن زوجته وعلاقته الأسرية، اعترف البرغوث الأرجنتيني أنه ليس رومانسيًا، رغم كونه حساسًا بشكل كبير مؤكدًا أنه صاحب «قلب كبير»، الأمر الذي قد يجعله يتأثر سريعًا بالعديد من الأشياء، لكنه فشل في تحديد الأسباب التي تجعله يبكي وتثير مشاعره بشكل كبير.

كيف أجبر على الرحيل عن برشلونة؟

يروي ليونيل ميسي قصة رحيله عن برشلونةد التي يعتبرها مآساوية، خاصة أنه كان يرغب في البقاء مع فريق طفولته حتى نهاية مسيرته، لكن الظروف لم تسمح له بتحقيق حلمه، ليرحل بعد رحيلة طويلة عمرها 17 عامًا، بسبب فشل النادي الكتالوني في تسجيل عقوده وتجديد عقده، لينتقل إلى باريس سان جيرمان ومنه إلى إنتر ميامي، في خطوة لم تكن ضمن خططه المستقبلية بكرة القدم.

تحدث ليونيل ميسي عن مصير قرار الاعتزال، الذي كان قريبًا من الإعلان عنه، لكن الحصول على لقب كأس العالم أجل القرار: «سأفعل ذلك عندما أشعر أنني بلا فائدة».