بالأرقام.. تفاصيل مستهدفات خطة التنمية العمرانية «2023- 2024»

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تفاصيل مستهدفات خطة العام المالي الحالي 2023-2024 في مجال التنمية العمرانية، حسبما استعرضتها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، ليؤكّد المركز عبر الصفحة الرسمية له على منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنَّ خطة العام المالي الحالي تراعي قرارات ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة.

التوجهات الرئيسية لاستثمارات خطة التنمية العمرانية

ولفت المركز إلى التوجهات الرئيسية لاستثمارات القطاع والتي تتمثل فيما يلي:

1- ترشيد الإنفاق الحكومي.

2 - استبعاد المشروعات الجديدة إلا الملحة والضرورية.

3- التركيز على المشروعات المتوقع انتهاء تنفيذها.

4- التركيز على مشروعات الاستكمال التي يتعدى تنفيذها.

5- إدراج مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالخطة الاستثمارية لقرى المرحلة الثانية من حياة كريمة.

6- التخارج من تمويل مشروعات «محطات إنتاج مياه الشرب من محطات تحلية مياه البحر، تحويل الحمأة إلى طاقة مرتبطة بمشروعات الصرف الصحي».

ولفت المركز إلى أنَّ الاستثمارات مقسمة كالتالي:

مشروعات المياه والصرف الصحي

- بقيمة 119.3 مليار جنيه بنسبة 43.8% .

- 624 مشروعا لميه الشرب والصرف الصحي مستهدفا استكمالها منها 73 مشروعًا مستهدفا نموها خلال عام الخطة .

- 551 مشروعا جار استكمالها.

مشروعات الإسكان الاجتماعي

- 119.3 مستهدف استكمال والانتهاء من تنفيذها.

- 130 مستهدف البدء في تنفيذها.

ولفت معلومات الوزراء إلى أنَّ مكونات قطاع التنمية العمرانية، يشمل الأنشطة العقارية، المياه والصرف الصحي، التشييد والبناء.