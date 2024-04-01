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دراما المتحدة

تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة و821 شاحنة بمواني البحر الأحمر

كتب:

كريم روماني
09:40 ص | الإثنين 01 أبريل 2024
جانب من تداول السفن - صورة أرشيفية

جانب من تداول السفن - صورة أرشيفية

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أنَّ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، 821 شاحنة و70 سيارة، وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، 412 شاحنة و66 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، 409 شاحنات و4 سيارة.

استقبال السفينتين دليلة وأمل

وأوضح أنَّ ميناء سفاجا يشهد استقبال السفينتين دليلة وأمل وتغادر السفينتين الحرية 1 وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 4020 طن بضائع و460 شاحنة من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لأربع سفن وهي كوين نفرتيتي، بريدج، أور وسينا.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة «SEA WAVE1» متجهة إلى جدة وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1330 راكب بموانيها.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.