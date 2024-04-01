مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الاثنين 1-4-2024

يتابع المسلمون مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الاثنين الـ22 من شهر رمضان المبارك، اغتنامًا للأيام الباقية من الشهر المبارك، وطمعًا في أداء الأعمال المستحبة في جوف ليالي العشر الأواخر من رمضان.

موعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الاثنين 1-4-2024

يرفع أذان الفجر في دولة الإمارات تمام الساعة 4:51 صباحا بدبي، بينما في أبو ظبي يكون في تمام الساعة 4:59 صباحا، وفي الشارقة يكون الساعة 4:50 صباحا، ويكون في العين في تمام الـ4:50 صباحا.

موعد أذان الظهر في الإمارات اليوم الاثنين 1-4-2024

بينما يكون موعد أذان الظهر في دبي، تمام الساعة 12:23 مساءً، وفي أبو ظبي يكون في تمام الساعة 12:26 مساءً، ويرفع الأذان في الشارقة في تمام الساعة 12:22 مساءً، بينما في العين يؤذن للظهر في تمام 12:21 مساءً.

موعد أذان العصر في الإمارات اليوم الاثنين 1-4-2024

يأتي موعد أذان العصر في دبي في تمام الساعة 3:51 مساءً، بينما في أبو ظبي 3:54 مساءً، ويكون في الشارقة تمام الساعة 3:51 مساءً، وفي العين يأتي في تمام الساعة 3:49 مساءً.

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الاثنين 1-4-2024

ويحين موعد أذان المغرب بدبي في تمام الساعة 6:35 مساءً، وفي مدينة أبو ظبي يكون في تمام الـ6:39 مساءً، بينما يأتي في مدينة الشارقة في تمام الساعة 6:35 مساءً، وسيكون في العين في تمام الساعة 6:33 مساءً.

عدد ساعات الصيام في الإمارات اليوم الاثنين 1-4-2024

يبدأ الصيام بالإمارات في تمام الساعة 4:51 صباحا بأذان الفجر، وينتهي الساعة 6:35 مساءً مع أذان المغرب، وبذلك يكون عدد ساعات الصيام في الإمارات اليوم نحو 13 ساعة و50 دقيقة.