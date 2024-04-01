التعاقد على 100 أتوبيس جديد لدعم أسطول شركات نقل الركاب 

أكّدت وزارة النقل، اتخاذ مجموعة من الإجراءات والآليات لتطوير الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركاتها التابعة بما يجعلها في مقدمة الشركات الناجحة بالدولة لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين سواء في مجال نقل الركاب أو البضائع أو في مجال التوكيلات الملاحية.

شركات نقل الركاب والبضائع

ونوهت إلى توفير الدعم الكامل لكافة الشركات سواء شركات الشحن والتفريغ أو شركات الملاحة أو شركات نقل الركاب والبضائع، لافتة إلى أنَّه بالنسبة لشركات نقل الركاب تمّ التعاقد على 100 أتوبيس جديد لدعم الأسطول الحالي مع تصنيعها محليا في إطار خطة وزارة النقل لتوطين صناعة النقل في مصر ومنها صناعة الأتوبيسات تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.

وتابعت: كما يتمّ تحديث وتطوير الأسطول الحالي في ورش الشركات وبسواعد أبنائها مع توفير الدعم الفني الكامل لها وتدبير قطع الغيار الاصلية وذلك لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

وأشارت الوزارة في تقرير لها، إلى أنَّ الشركة الوطنية للملاحة أضحت نموذجا للشركات الناجحة، إذ يتمّ تحديث أسطولها بشكل مستمر وكان آخر السفن المنضمة إليها هي السفينة وادي العريش وذلك في إطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لاستعادة قوة الأسطول التجاري المصري تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، ويتم ذلك التحديث أيضا في كافة الشركات التابعة للوزارة العاملة في هذا المجال مثل القاهرة للعبارات والجسر العربي وناقلات البترول.

وثيقة سياسة ملكية الدولة

وأكّدت أنه في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أقرّها الرئيس عبدالفتاح السيسي يتمّ تشجيع القطاع الخاص وتعظيم التعاون معه خاصة وأن ذلك يعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري.