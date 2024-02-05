«النقل» تبحث مع قطاع الأعمال التعاون المشترك لتوطين صناعة الأتوبيسات

كشفت وزارة النقل، تفاصيل الاجتماع الذي عقد مع الدكتور محمود عصمت وزير قطاع لبحث التعاون المشترك في توطين صناعة الأتوبيسات في مصر، مؤكدة سعيها لتنفيذ خطة شاملة لتوطين صناعة كافة وسائل النقل ومنها توطين صناعة الأتوبيسات وخاصة التركيز على زيادة نسب المكون المحلى لهذه الصناعة والتأكيد على التطوير الدائم لهذه النسب.

توطين صناعة الأتوبيسات في مصر

وأشارت الوزارة، في بيان، اليوم الاثنين، إلى السبق للشركات الوطنية العامة المتخصصة لإنتاج كافة أنواع الأتوبيسات (كهرباء -غاز – ديزل) مثل شركة النصر، ما يعد هدفا أساسيا تسعى كلا الوزارتين لتحقيقه؛ وذلك تعظيمًا لتلك الصناعة في مصر وتوفيرا للعملة الصعبة، بالإضافة إلى المساهمة في توفير الآلاف من فرص العمل وكذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي ثم التوسع في التصدير للخارج لتصبح مصر قاعدة صناعية متخصصة في هذا المجال.

وأوضحت في تقرير لها، أنها تمتلك شركات متميزة تعمل في مجال نقل الركاب مثل شركات «شرق الدلتا والصعيد وغرب ووسط» التابعة للقابضة للنقل البحري والبري والاتحاد العربي للنقل (السوبرجيت)، وهذه الشركات تقوم بتنفيذ خطة طموحة للتطوير الشامل لها وتحديث أسطولها عن طريق الاستفادة من خطة التصنيع المحلي لشركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص.

خطة التطوير الشامل

وخلال الاجتماع جرى استعراض إمكانات التصنيعية الحالية لشركة النصر للسيارات وخطة التطوير الشامل لها، حيث تم التأكيد على الدعم الكامل لهذا التعاون الذي ستكون من نتائجه تحقيق انطلاقة ناجحة في مجال توطين صناعة الأتوبيسات في مصر، وفقًا لأحدث المواصفات العالمية وبما يساهم في تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، كما تم التأكيد على أهمية توطين الصناعات المكملة والمغذية لصناعة الأتوبيسات لتكون صناعة متكاملة، مشيرًا الى أهمية الاستفادة من استراتيجية حوافز توطين صناعة السيارات وفقًا لما تم إقراره في اجتماعات المجلس الأعلى لتوطين صناعة السيارات لتضمين مصنعي الحافلات والصناعات المغذية لها، وتعديل أسس الحوافز لتلائم هذه الصناعة الواعدة والصاعدة في مصر.