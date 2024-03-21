مسارات خطوط الأتوبيسات البديلة لقطار أبوقير بمحافظة الإسكندرية

تنفذ وزارة النقل، حالياً مشروع مترو الإسكندرية «أبو قير - محطة مصر»، والذي استلزم إيقاف خط قطار أبو قير بالكامل، وعملت الوزارة بالتنسيق مع جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى والأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية توفير وسائل مواصلات بديلة أثناء فترة تنفيذ مشروع، وفق مسارات تشمل مختلف المناطق.

مسارات خطوط الأتوبيسات

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، مسارات خطوط الأتوبيسات بالإسكندرية، البديلة لقطار أبوقير وهي كالآتي:

طريق الطالع

تمر الأتوبيسات بسيدي جابر وطريق الحرية وفيكتوريا وشارع ملك حنفي بحري ومحمد نجيب وجمال عبدالناصر وسيدي بشر والمندرة والمنتزه والإصلاح وطوسون وأبوقير.

طريق النازل

تمر الأتوبيسات بأبوقير وطوسون والإصلاح والمنتزه والمندرة وسيدي بشر وشارع ملك وحنفي بحري ومحمد نجيب وشارع جمال عبدالناصر وفيكتوريا وطريق الحرية وسيدي جابر المحطة

طريق الطالع

تمر الأتوبيسات بالساعة وشارع مصطفى كامل والإصلاح وطوسون وأبوقير

طريق النازل

تمر الأتوبيسات بأبوقير وطوسون والإصلاح وشارع مصطفى كامل والساعة

طريق الطالع

تمر الأتوبيسات بالموقف الجديد وطريق قناة السويس وطريق الحرية وفيكتوريا وشارع ملك حنفي بحري وسيدي بشر سكة حديد

طريق النازل

تمر الأتوبيسات بسيدي بشر سكة حديد وشارع الملك حنفي بحري ومحمد نجيب شارع جمال عبدالناصر، وفيكتوريا وطريق الحرية وطريق قناة السويس والموقف الجديد

طريق الطالع

تمر الأتوبيسات بسيدي جابر المحطة وطريق الحرية وفلمنج وشارع فتحية بهيج وشارع أبوقير وفيكتوريا وشارع الجلاء والساعة

طريق النازل

تمر الأتوبيسات بالساعة ودربالة وشارع محمد نجيب وشارع أبوقير وسيدي جابر المحطة

طريق الطالع

تمر الأتوبيسات بالموقف الجديد وطريق قناة السويس وطريق الحرية وشارع فتحية وبهيج فاكتوريا والساعة

طريق النازل

تمر الأتوبيسات بالساعة غبريال وشودس والوزارة وطريق الحرية وطريق قناة السويس والموقف الجديد

طريق الطالع

تمر الأتوبيسات بمحطة مصر وباب شرقي وطريق الحرية وفيكتوريا وشارع ملك حنفي بحري ومحمد نجيب وجمال عبدالناصر وسيدي بشر والمندرة والمنتزه والإصلاح والمعمورة البلد وطوسون وأبوقير

طريق النازل

تمر الأتوبيسات بأبوقير وطوسون والمعموة البلد والإصلاح والمنتزه وسيدي بشر وشارع ملك حنفي بحري ومحمد نجيب وفيكتوريا وطريق الحرية وباب شرقي ومحطة مصر

طريق الطالع

تمر الأتوبيسات بسيدي بشر سكة حديد وشارع ملك حنفي ومبرة العصافرة وشارع جمال عبدالناصر والمندرة والمنتزه والمعمورة وأبوقير

طريق النازل

تمر الأتوبيسات بأبوقير والمعمورة والمنتزه وشارع ملك حنفي وسيدي بشر سكة حديد

طريق الطالع

تمر الأتوبيسات بسيدي جابر المحطة وطريق الحرية وفيكتوريا وشارع ملك حنفي وسيدي بشر سكة حديد والعصافرة والمندرة

طريق النازل

تمر الأتوبيسات بالمندرة والعصافرة وشارع ملك حنفي وشارع جمال عبدالناصر وطريق الحرية وسيدي جابر المحطة

طريق الطالع

تمر الأتوبيسات بالمندرة والمنتزه والإصلاح والمعمورة البلد والشرطة العسكرية والكلية البحرية وطريق رشيد والطابية

طريق النازل

تمر الأتوبيسات بالطابية وطريق رشيد والكلية البحرية والشرطة العسكرية والمعمورة البلد والإصلاح والمنتزه والمندرة

طريق الطالع

تمر الأتوبيسات بفيكتوريا وملك حنفي ومحمد نجيب والمندرة والإصلاح والمعمورة البلد والشرطة العسكرية والكلية البحرية وطريق رشيد والطابية

طريق النازل

تمر الأتوبيسات بالطابية وطريق رشيد والكلية البحرية والشرطة العسكرية والعمورة البلد والإصلاح والمنتزه والمندرة ومحمد نجيب وملك حنفي وفيكتوريا

طريق الطالع

تمر الأتوبيسات بكرموز ومحور المحمودية وشارع أحمد أبوسليمان وكوبري أبوسرحة والساعة

طريق النازل

تمر الأتوبيسات بالساعة وكوبري أبوسرحة وشارع أحمد أبوسليمان ومحور المحمودية وكرموز

طريق الطالع

تمر الأتوبيسات بكرموز ومحور المحمودية وكوبري الناموس وعزبة البحر وخورشيد

طريق النازل

تمر الأتوبيسات بخورشيد وعزبة الحر وكوبري الناموس ومحور المحمودية وكرموز

طريق الطالع

تمر الأتوبيسات بالموقف الجديد والطريق السريع والمطار والعوايد والفلكي ودربالة وسيدي بشر سكة حديد

طريق النازل

تمر الأتوبيسات بسيدي بشر سكة حديد وفيكتوريا وشارع الجلاء والسيوف وكوبري العوايد والمطار والخشب والموقف الجديد

طريق الطالع

تمر الأتوبيسات بمحطة مصر والبالسة والكورنيش وسيدي جابر وسيدي بشر والعصافرة والمندرة والمعمورة طوسون وأبوقير

طريق النازل

تمر الأتوبيسات بأبوقير وطوسون والمعمورة والمندرة وطريق الكورنيش والعصافرة وسيدي بشر وسيدي جابر والشاطبي وقناة السويس ومحطة مصر.