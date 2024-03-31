لماذا اختفت فلسطين من الخرائط؟.. إجابة سؤال الطفل لجده في أحداث مسلسل مليحة

خلال أحداث مسلسل مليحة، والتي تجسد معاناة الفلسطينيين مع الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 75 عامًا، سأل حفيد الشيخ سالم - وهو راوي الحكاية - عن سبب عدم وجود دولة فلسطين على الخرائط، وكتابة دولة الاحتلال الإسرائيلي بدلًا منها.

الشيخ سالم، روى لحفيده خلال أحداث مسلسل مليحة، أن هذه الخرائط ظهرت بعد عام 1948، أي تاريخ قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي، وقال إن هذا هو الانتصار الذي يحلم به الاحتلال لمشروعهم، وهو مشروع احتلال فلسطين بالكامل.

وأضاف الشيخ سالم: «حلم الاحتلال الإسرائيلي هو إن ما يكون في فلسطين عشان ما يكون في قضية، لما يروحوا الفلسطينيين يعرضوا قضيتهم يقولوا لهم ما لكم صفة».

تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية

وتأسست منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الزعيم الراحل ياسر عرفات بدعم من مصر والجامعة العربية لتكون جهة رسمية تطالب بحقوق الشعب الفلسطيني، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت قيامها في البداية، وقالت «نسوي القضية في الأمم المتحدة»، ولكن رفض العرب ذلك، معللين: «كيف تسوي الأمم المتحدة القضية وهي غير معترفة لا بالفلسطينيين ولا حقوقهم»، بحسب حديث الشيخ سالم لحفيده، وهو الفنان القدير سامي مغاوري.

سبب اختفاء دولة فلسطين من خرائط جوجل

وكانت شرطة «جوجل» أوضحت سبب اختفاء دولة فلسطين من خرائطها في وقت سابق من عام 2020، بعد أن أثار اختفاءها جدلًا واسعًا، قائلة إنها تسعى لعرض المناطق المتنازع عليها بموضوعية، وذلك باستخدام خط حدودي رمادي منقط، وأكدت أنها تحصل على المعلومات من المنظمات ومصادر رسم الخرائط، في حالة المناطق المتنازع عليها.

الصين تلغي إسرائيل من خرائطها

وبعد شهور من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمستمر منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي ردًا على عملية طوفان الأقصى، والتي شنتها الفصائل الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة وكبَّدت دولة الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة، أعلن عملاقا التكنولوجيا الصينيين «بايدو» و«علي بابا»، حذف اسم إسرائيل على خرائطها.

ووصفا هذه الخطوة بأنها تعكس دبوماسية بكين في المنطقة، وفقًا لما نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، كما أضافت أن الخرائط تظهر حدود ومدن إسرائيل، دون ذكر اسمها.