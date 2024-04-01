مسلسل مليحة الحلقة 6.. سيرين خاص تجهز أوراق العودة لفلسطين

أحداث مهمة شهدها مسلسل مليحة الحلقة 6، الذي يسلط الضوء على القضية الفلسطينية ويتطرق للصراع العربي الإسرائيلي، إذ يستمر الجد سامي مغاوري في سرد الرواية التاريخية لاحتلال فلسطين، وأخبر حفيده أنّ إسرائيل دخلت سيناء في يونيو عام 1967، لكن الجيش المصري رد عليها وكبدها خسائر فادحة في معارك الإسماعيلية وأغرق المدمرة إيلات في بورسعيد والحفار الإسرائيلي.

مسلسل مليحة الحلقة 6.. نصر أكتوبر يعيد الفلسطينيين لديارهم

وأضاف الجد خلال مسلسل مليحة الحلقة 6، أن مصر ظلت تقاوم حتى توفي الرئيس جمال عبد الناصر وتولى الراية من بعده الرئيس السادات، وقاد جيش مصر نحو الانتصار وعبر الجيش قناة السويس في 1973 ودمر خط بارليف وصنع أول انتصار عربي على إسرائيل، وهذا فتح باب أمل للفلسطينيين في العودة لديارهم، إذ وافقت الأمم المتحدة على إدراج القضية الفلسطينية في جدول أعمالها بعد انقطاع 20 سنة، ودعت منظمة التحرير للاشتراك في جلساتها، وفي نوفمبر عام 1974 وقف الرئيس ياسر عرفات يقول كلمة في الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة وبقى لفلسطين صوت يسمعه العالم.

استعداد مليحة للعودة لفلسطين

وضمن أحداث مسلسل مليحة الحلقة 6، دفنت مليجة (سيرين خاص) وجدتها ومجموعة من الشباب المصريين والضباط والجنود على الحدود المصرية الغربية، جدها الحاج غالي الذي توفي بمستشفى السلوم عقب إصابته في حادث إرهابي في أثناء عودتهم من ليبيا والتوجه إلى وطنهم في فلسطين، إذ تم تهجيرهم منها قسريا عام 2000 مع انتفاضة الأقصى الثانية.

وتستعد مليحة وجدتها ألطاف لتجهيز أوراقهما وتجديد جوازات السفر في السفارة الفلسطينية بالقاهرة للعودة إلى فلسطين، إذ عرض الدكتور هشام (علي الطيب) على مليحة وجدتها أن يستضيفهما في منزله ويقيما مع شقيقته لحين الانتهاء من تلك الإجراءات إلا أنهما رفضتا وفضلتا أن تقيما مع صديقتهما القادمة معهما من ليبيا.