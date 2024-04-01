كريم عبد العزيز يكشف كواليس مشهد المركب في مسلسل الحشاشين: معجزة

مشهد مهيب شهدته الحلقة الثالثة من مسلسل الحشاشين، تمثل في رحلة حسن الصباح وأسرته في أثناء خروجهم من مصر، إذ واجهوا تقلبات مفاجئة في الطقس، كادت أن تُغرق مركبهم في عرض البحر.

وعمّت حالة من الهلع بين جميع من على متن المركب، بينما بدا حسن الصباح هادئًا تمامًا وكأن شيئًا لم يكن، رفع رأسه إلى السماء ووقف على رأس المركب يردد بعض الكلمات، وفجأة توقفت الأمطار الغزيرة وسط دهشة الجميع، الذين أعلنوا له استعدادهم لمتابعته في أي مسار يختاره، فطلب تغيير مسار المركب إلى عكا.

كريم عبد العزيز يكشف كواليس مشهد المركب

مشهد المركب من أصعب المشاهد، وكشف الفنان كريم عبدالعزيز، بطل المسلسل، عن كواليس هذا المشهد خلال استضافته في برنامج «الراديو بيضحك» على إذاعة 9090، لافتًا إلى أنّ هذا المشهد جرى تنفيذه بمعايير عالمية، واستغرق تصويره 8 ساعات: «دي حاجة هقولها لأول مرة، المشهد ده اتصور بكل الكرو ده وبهذا الحجم، وبرة مصر ومسبش تفصيلة كانت معجزة بمعنى الكلمة».

كريم عبد العزيز: شربت مياه كبيرة

وبسبب تصوير المشهد داخل المحيط في مالطة، وتواجد فريق عمل المسلسل في مكان يشبه «التانك» في عرض البحر، تسبب ذلك في شرب كريم عبدالعزيز كميات كبيرة من المياه، إذ كانت شلالات المياه تنهمر من الأعلى وكأنّها تنحدر من الدور التاسع بحسب وصف «كريم»: «أنا شربت كمية مياه اليوم ده، وعمالين نبقلل، وواقفين في المركب شلالات المياه جايالنا من الدور التاسع، فكان غرق حقيقي، وشوية لقينا السمك دخل جوة الكاميرا نفسها تلاقي بوري ودنيس ووقار، لدرجة أنّ بيتر ميمي دخل لحسين عصر اللي ماسك الكاميرا قاله يا حسين الكاميرا اتهزت، قاله هو أنا شايف حاجة».

9 سنوات أدوار كوميدية فقط

ودفعت طبيعة الشخصية التي قدّمها كريم عبدالعزيز في مسلسل الحشاشين، أن يفكر في تقديم أدوار كوميدية فقط على مدار 9 سنوات مقبلة: «اللي جاي بالنسبة لي صعب، لكن مبدأيًا كده أنا 9 سنين كوميدي، عشان الدور التقيل اللي أنا قدمته ده، فهيكون الجاي بالنسبة لي من الغرب للشرق بالنسبة للحشاشين، ولازم نفرفش شوية».

وفي حديثه عن مشهد قتل ابن حسن الصباح أمام زوجته وشقيقه في الحلقة الـ15 من المسلسل، يقول كريم عبدالعزيز: «من وقت المشهد ده الناس بدأت تفصل ويقولوا ده مش كريم بقى، بس كنت عايز أقولهم أنا كويس يا جماعة أنا بتاع بيت الروبي، أنا الجميل بتاع الأطفال، أنا بتاع أبو علي».