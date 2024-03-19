حسن الصباح يشفي المرضى ويقرأ الطالع.. كيف نجح كريم عبدالعزيز في خداع أهالي الجبل؟

مسافة قريبة باتت بينه وبين أهالي الجبل في أصفهان، سرعان ما اختلط بهم، وأصبح فردا منهم، حديثه الطيب وبشاشته، جعلت الجميع ينخدع به وبشخصيته، الأمر الذي يسهل عليه تنفيذ خطته، ونشر دعوته، بالقرب من قلعة آلموت، حصنه الآمن المنيع.

نقودا يدسها بين أيديهم في صورة صدقات، مساعدة لهذا وذاك، يطوف بين أرجاء الجبال، يحدثهم عن ظلم وزير الدولة السلجوقية، وبطشه الدائم، وأنه موجود هنا لمساعدتهم ومد يد العون لهم.

أهالي الجبال في قلعة آلموت

مئات من الأهالي وقفوا يسمتعون لحديثه، ملبين نداء دعوته، بحضورهم إلى قلعة آلموت 3 ليال متتالية، في أول ليلتين يدعون له وينصرفون، والليلة الثالثة يحملون أسلحتهم، التي وهبها «الصباح» لهم، ليصوبونها نحو أمير قلعة آلموت، الأمر الذي يحمل مفاجأة بشأن استيلاء زعيم الحشاشين على القلعة في وتيرة الأحداث المتسارعة خلال الحلقات المقبلة.

يقرأ الطالع ويشفي المرضى

ظهرت موهبة «الصباح» في قراءة الوجه، منذ كان صغيرا، فكان يعرف ما يريد بمجرد النظر، الأمر الذي كشف له الكثير من الأمور، التي يخفيها أصحابها عنه، مثل خدعة زيد بن حيسون في الظهور بأنه أحدب، إلى جانب معرفة أسرار خفية عن قلعة آلموت من حارسها، الذي دهش بما يعرفه زعيم الحشاشين عنه، وعن حياته الخاصة وأحلامه.

تمكن زعيم الحشاشين، من شفاء طفل صغير مريض، بمجرد دخوله إلى منطقة جبلية، بوضع يده عليه، ونطق بعض الأدعية التي لا يعرفها سواه، ليشفي علته، ويسترد الصغير عافيته، بعدما يأست أسرته من شفائه وعلاجه.