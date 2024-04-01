كريم عبد العزيز: أحمد عيد عبقري.. وتفاجأت بأدائه في الحشاشين

قال الفنان كريم عبد العزيز، إنه تفاجأ بأداء الفنان أحمد عيد لشخصية زيد ابن سيحون ضمن أحداث مسلسل الحشاشين، موضحا: «أدى الدور بعبقرية شديدة وتفاجأت بأدائه للدور الذي قدمه بشكل مختلف تماما غير أحمد الذي نعرفه منذ بداية ظهوره، فهو قرر تغير لونه الفني منذ العام الماضي من خلال مشاركته في مسلسل عملة نادرة للمخرج ماندو العدل، فهو رجل محترم وفنان وسينمائي ونجم».

وأكد كريم عبد العزيز خلال استضافته في برنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى على الراديو 909، أن تغيير الفنان لجلده يمد من عمره الفني، قائلا: «إنك تعودي الجمهور على دور معين أو شكل معين هيخليه يحس بالملل، عشان كدا لازم الفنان يكون متغير ومتجدد في أدواره وهو ما يخلق للمشاهد نوعا من المتعة».

المخرج بيتر ميمي: الصراع قادم بين حسن الصباح وزيد ابن سيحون

ومن جانبه أشار المخرج بيتر ميمي إلى أن الصراع بين حسن الصباح وزيد ابن سيحون سيظهر بشكل أكبر مع الحلقات القادمة من مسلسل الحشاشين، قائلا إن بوادر الصراع بدأت تتضح، فهناك فرق واضح ما بين برزك أميد (سامي الشيخ) الذي يتبع الصباح بسبب إيمانه الشديد به، وبين زيد ابن سيحون الذي كان يتبع الصباح من أجل الحصول على مكاسب ومناصب، ولذلك عندما تتعارض أهداف حسن الصباح مع أسباب زيد ابن سيحون بالطبع سيحدث صدام بينهما.