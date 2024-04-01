«نفس الطعم والريحة».. بديل اقتصادي لعين الجمل والفستق في خطوات بسيطة

مع ازدياد تكلفة المكونات الأساسية، تواجه ربات البيوت تحديًا في تحضير الحلويات اللذيذة دون المساس بميزانية الأسرة، ويرغبن في إيجاد بعض الحلول الإبداعية لتحضير حلويات مميزة، دون الاعتماد على المكسرات باهظة الثمن.

الشيف نجلاء الشرشابي خلال برنامج «على قد الإيد»، المذاع على قناة cbc sofra، قدمت بدائل اقتصادية للمكسرات، مع نصائح لتحضيرها بطرق بسيطة تضمن نفس الطعم واللون المميز.

مقادير الفستق الكداب

مقدار من الفول السوداني نيئ أو غير المحمص.

القليل من الفستق غير المحمص، أو يمكن استخدام بديل أرخص مثل روح الفستق.

لون طعام أخضر للحصول على لون الفستق.

طريقة عمل الفستق الكداب:

يمكن استخدام الكبة أو مطحنة الخلاط الصغيرة، في طحن الفول السوداني، ولكن فرم متوسط، حتى لا يكون ناعمًا مثل البودرة، ويفقد طعمه الأصلي.

توضع كمية الفستق الصغيرة، أو روح الفستق على الفول السوداني، وإضافة القليل من اللون الأخضر، والخلط مرة أخرى، حتى تصبح كمية الفول السوداني باللون الأخضر، ويفرد في صينية، ويكون طبقة رفيعة، ويدخل الفرن الساخن على درجة حرارة متوسطة، لمدة لا تتعدى الـ10 دقائق، أو حتى يصل إلى درجة التحميص المطلوبة، ويترك ليبرد، ويتم حفظه في برطمانات محكمة الغلق، حتى لا يحصل على رطوبة من الهواء الخارجي.

مقادير عين الجمل الكداب:

فول سوداني غير محمص.

كمية بسيطة من عين الجمل المطحون غير المحمص.

طريقة عمل عين الجمل الكداب: