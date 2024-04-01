انفجار في مقهى جنوب غربي روسيا
كتب:
حسن رمضان
10:42 ص | الإثنين 01 أبريل 2024
عناصر من الشرطة الروسية - صورة أرشيفية
قال مسؤول في وزارة الداخلية الروسية صباح اليوم، إنّ انفجارا هز مقهى بمدينة فارونيش الواقعة جنوب غربي البلاد، وفق ما ذكرته صحيفة «النهار» اللبنانية نقلا عن وكالة أنباء «تاس» الروسية.
وأظهرت لقطات نشرها موقع «زفيزدا» الإخباري، النوافذ المحطمة لمقهى «بيت الشاي الشرقي» في شارع لينين بعد الانفجار.
EXPLOSION AT CAFE IN RUSSIA'S VORONEZH pic.twitter.com/1GPwvNwCPU— Russian Market (@runews) April 1, 2024