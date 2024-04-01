انفجار في مقهى جنوب غربي روسيا

قال مسؤول في وزارة الداخلية الروسية صباح اليوم، إنّ انفجارا هز مقهى بمدينة فارونيش الواقعة جنوب غربي البلاد، وفق ما ذكرته صحيفة «النهار» اللبنانية نقلا عن وكالة أنباء «تاس» الروسية.

وأظهرت لقطات نشرها موقع «زفيزدا» الإخباري، النوافذ المحطمة لمقهى «بيت الشاي الشرقي» في شارع لينين بعد الانفجار.