رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

انفجار في مقهى جنوب غربي روسيا

كتب:

حسن رمضان
10:42 ص | الإثنين 01 أبريل 2024
عناصر من الشرطة الروسية - صورة أرشيفية

عناصر من الشرطة الروسية - صورة أرشيفية

قال مسؤول في وزارة الداخلية الروسية صباح اليوم، إنّ انفجارا هز مقهى بمدينة فارونيش الواقعة جنوب غربي البلاد، وفق ما ذكرته صحيفة «النهار» اللبنانية نقلا عن وكالة أنباء «تاس» الروسية.

وأظهرت لقطات نشرها موقع «زفيزدا» الإخباري، النوافذ المحطمة لمقهى «بيت الشاي الشرقي» في شارع لينين بعد الانفجار.

 

 

 

اقرأ المزيد:

روسيا تعلن اندلاع حريق في مسرحها الفكاهي وسط موسكو

ارتفاع ضحايا هجوم موسكو لـ133 قتيلا.. روسيا تكشف تفاصيل جديدة

رويترز: الولايات المتحدة حذرت روسيا خلال الأسابيع الأخيرة من هجوم محتمل

البيت الأبيض: حذرنا روسيا من هجوم إرهابي على قاعة الحفلات في موسكو
بقلم حسن رمضان