خبير أثري: المتحف الكبير يستهدف 5 ملايين زائر سنويا

قال أحمد عامر، الخبير الأثري، إنّ المتحف المصري الكبير أكبر متحف على مستوى العالم يروي قصة تاريخ الحضارة المصرية القديمة، ويستهدف 5 ملايين زائر سنويا.

المتحف الكبير يضم أكبر مركز ترميم في الشرق الأوسط

وأضاف «أحمد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين سارة سراج ورامي الحلواني ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ المتحف يضم بين جنباته حديقة تضم النبات التي كانت توجد في عهد المصريين القدماء، كما يضم أكبر مركز ترميم في الشرق الأوسط.

المتحف الكبير يضم مقتنيات أثرية منذ عصر ما قبل الأسرات

وتابع خبير العلاقات الدولية، أنّ المتحف الكبير يضم مقتنيات أثرية مختلفة منذ عصر ما قبل الأسرات وحتى العصرين اليوناني والروماني، كما يعرض مجموعة كاملة لمقتنيات الملك توت عنخ أمون للمرة الأولى منذ أكتشاف مقبرته والتي تبلغ أكثر من 5300 قطعة أثرية للملك توت عنخ آمون.

المتحف الكبير يضم 58 ألف قطعة أثرية

وأوضح أنّ المتحف المصري الكبير يوجد به أماكن خاصة بالأنشطة الثقافية والفعاليات المختلفة، ويضم 58 ألف قطعة أثرية ويحتوي على قطع أثرية فريدة تُعرض لأول مرة.