مساعد وزير الآثار: أتوقع توافد 5 ملايين زائر في افتتاح المتحف الكبير

قال الدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، إنه جرى افتتاح متحف التحرير في عام 1902 ليستوعب 35 ألف قطعة ومع مرور الوقت وازدياد الاكتشافات الأثرية عدد القطع الأثرية تجاوز 150 ألف قطعة مما وجد الحاجة لإنشاء المتحف المصري الكبير.

وأضاف عباس، خلال ندوة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، أن إنشاء المتحف المصري الكبير مر بثلاثة مراحل؛ أولها إعلان لتصميم المتحف، وبناء المتحف على مساحة 500 ألف متر مربع، انتهاء بالتشطيب الجزئي والفتح التجريبي؛ تمهيدا للافتتاح النهائي، لافتا إلى أنه جرى الانتهاء من كافة الأعمال الهندسية، والافتتاح التجريبي للبهو والدرج العظيم.

الاعتماد على تصميمات وألوان تعكس الهوية المصرية

واستكمل أنه عند تصميم المتحف المصري اعتمدنا أولاً على تصميمات وألوان تعكس الهوية المصرية، وهناك تماثل بين الألوان وحجم الخط في كل قاعات المتحف المصري.

ولفت إلى أن المتحف المصري يتميز عن غيره بأنه يمكن لأي زائر لا يعرف شيئا عن الحضارة المصرية أو الآثار معرفة كافة تفاصيل المتحف وتواريخ الأسر دون الحاجة إلى مرشد يساعد في شرح تفاصيل المعرض.

تطبيق وموقع إلكتروني

وكشف الطيب، أن هناك توجها من إدارة هيئة المتحف لعمل تطبيق وموقع إلكتروني وذلك لسهولة الوصول والانتشار وأيضا لمخاطبة الشباب، مشددا على أن المتحف المصري الكبير ليس لعرض المقتنيات الأثرية فقط بل يحتوي على متحف للطفل وله عدة جوانب أولها التعليمي، وذلك عن طريق تقديم برامج متنوعة للنشء والشباب لربطهم بالهوية المصرية وأيضا جانب بحثي من خلال إنشاء مركز بحثي يتضمن تفاصيل الترميم.

واستكمل بأن المتحف ينقسم لمنطقتين أساسيتين وهما المنطقة التجارية والترفيهية والجزء الثاني لعرض الآثار، مشيرا إلى أن المنطقة الترفيهية أو التجارية تعد من أهم مصادر الدخل للإنفاق على المتحف خصوصا أن عملية ترميم الآثار مكلفة جدا.

وتابع أن هناك حملات تسويقية للدعاية للمتحف المصري الكبير، متوقعا توافد ما يقرب من 3.5 إلى 5 ملايين زائر عند الافتتاح، لافتا إلى أن المتحف يستعد للافتتاح وسيتم اختيار التوقيت المناسب للإعلان عنه.