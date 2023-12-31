مدير مركز الترميم: نقل 56 ألف قطعة أثرية في المتحف الكبير حتى الآن

قال الدكتور عيسي زيدان، مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، إن هناك أكثر من 56 ألف قطعة أثرية من عصر ما قبل الأسرات توجد داخل المتحف، أبرزها قطع أثرية للملك رمسيس والبالغ وزنه 83 طنا، وعمود الملك مرنبتاح الخاصة بملكة من العصر البطلمي.

وأضاف خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز»: هناك تماثيل ضخمة موجودة على الدرج العظيم يصل وزنها إلى 85 طنا، وجرى نقلها من المخازن والمتاحف.

ترميم القطع الأثرية

وعن كيفية حفظ الآثار داخل المتحف، قال مدير عام الترميم:«الآثار أول ما تيجي تدخل إلى مركز ترميم المتحف المصري، وهو واحد من أكبر مراكز الترميم على مستوي الشرق الأوسط، ثم تؤهل القطع الأثرية وترميمها، ونقلها، ووضعها على الدرج العظيم، سواء قاعات العرض الرئيسية، أو قاعتي الملك توت عنخ آمون».