مسلسل بقينا اتنين يدور في 15 حلقة فقط، إذ ينتهي آخر أيام شهر رمضان، ويدور في إطار اجتماعي كوميدي درامي، حول قصة طلاق زوجين بعد زواج دام 25 عامًا، وتأثير هذه الخطوة على علاقتهما مع أبنائها والمجتمع المحيط بهم، ومع موعد إعادة مسلسل بقينا اثنين الحلقة 7 تتواصل الأحداث الكوميدية في حياة ياسمين وأدهم.

موعد إعادة مسلسل بقينا اتنين الحلقة 7 على قناة سي بي سي

وتأتي مواعيد إعادة مسلسل بقينا اتنين الحلقة 7 على قناة سي بي سي في رمضان 2024 الحلقة 7 اليوم، كالتالي:

- العرض الأول من مسلسل بقينا اتنين الحلقة 7 على شاشة سي بي سي يكون في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل.

- موعد إعادة مسلسل بقينا اثنين الحلقة 7 على قناة سي بي سي خلال الساعة 6 صباحا.

- الإعادة الثانية تأتي في تمام الساعة 11 صباحًا.

- تعرض الحلقة الجديدة على منصة WATCH IT.

نجوم مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اثنين من تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت، ويضم كلا من شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمي جمال، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، طارق عبدالعزيز، مروة عبدالمنعم.