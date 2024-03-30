ملخص مسلسل بقينا اتنين الحلقة 4.. هل تعود ياسمين لأدهم بعد طلاقهما؟

على مدار الحلقات الماضية من مسلسل بقينا اتنين، ناقش المسلسل قضية عدم التفاهم بين الزوج والزوجة، بعد مرور عدة سنوات على زواجهما؛ إذ أن هناك الكثير من التراكمات التي أدت إلى حدوث الملل وعدم التفاهم فيما بينهما، حتى وإن كان زواجهما عن حب، وبالرغم من ذلك فإنه عندما حدث الطلاق شعر كل منهما بالضيق، ما جعلهما يلجأون إلى طبيب علاقات زوجية، حتى يساعدهما في إعادة العلاقة بينهما كما كانت، وهذا ما رأيناه في مسلسل بقينا اتنين الحلقة 4.

ملخص مسلسل بقينا اتنين الحلقة 4.. ما زال الشعور بالحب موجودا

وشهد مسلسل بقينا اتنين الحلقة 4، الكثير من الأحداث والمواقف، التي كانت تشير إلى أنه ما زال الشعور بالحب في داخل كل من أدهم وياسمين، بالرغم من أنهما يحرصان على إظهار عكس ما يشعران به، ويحرص كل منهما على مضايقة الآخر، وظهر ذلك عندما تعطلت بهما السيارة في الصحراء، وحل عليهما الليل، وشعرت باسمين بالخوف، ما جعله يحرص على طمأنتها.

ومسلسل بقينا اتنين من بطولة الفنان شريف منير، في دور أدهم، والفنانة رانيا يوسف في دور ياسمين زوجته، وميمي جمال في دور والدة ياسمين، ومروة عبد المنعم في دور ريهام صديقة ياسمين، ويجري عرض المسلسل في تمام الساعة 12 منتصف الليل على قناة cbc.