مسلسل بقينا اثنين الحلقة 7.. رانيا يوسف تخفي حقيقة ابنها عن شريف منير

تستمر الأحداث اليومية بين ياسمين «رانيا يوسف» وأدهم «شريف منير»، حيث تعاني ياسمين بعد اهتمام زوجها المفاجئ بأبنائهما، حيث يعتقد أنّ ابنه يلعب كرة القدم ويقرر حضور مباراة لتشجيعه، لكن ياسمين تحاول منعه من حضور المباراة لعدم اكتشاف الحقيقة، وتتوالى أحداث مسلسل بقينا اتنين الحلقة 7.

مسلسل بقينا اثنين الحلقة 7

وبسبب الورطة يضطر مروان «ابن شريف منير» في مسلسل بقينا اتنين، لمواجهة والده بأنّه لم يحب كرة القدم واختار رياضة المصارعة ويمارسها منذ سنوات، إلا أنّ والدته تمنعه من مواجهة والدها نظرا لأن الظروف حاليا في المنزل لا تسمح بذلك خاصة بعد زيادة التوتر بين أدهم وياسمين منذ طلاقهما، وتتواصل الأحداث في مسلسل بقينا اتنين الحلقة 7 الليلة.