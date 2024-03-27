أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بمحافظة بورسعيد في رمضان 2024

خلال أيام ينطلق موسم الاعتكاف في المساجد المصرية على مستوى المحافظات وتحديدا خلال العشر الأواخر من شهر رمضان 2024، وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسمية، أسماء وبيانات وعناوين المساجد المسموح بالاعتكاف فيها خلال الأيام المقبلة في محافظة بورسعيد.

ضوابط الاعتكاف في مساجد بورسعيد

وأعلنت وزارة الأوقاف ضوابط الاعتكاف في مساجد بورسعيد، وجاء على رأسها أن الأولوية في الاعتكاف لرواد المسجد وأبناء المنطقة والحي المحيط بالمسجد، وعلى من يرغب في الاعتكاف تسجيل اسمه لدى إمام المسجد، كما يحظر تصوير المعتكفين مراعاة لخصوصيتهم.

مساجد الاعتكاف في محافظة بور سعيد

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتهيئة المساجد خلال شهر رمضان، تقرر أن تكون المساجد التي سيقام بها الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان لعام 1445هــ - 2024م بمديرية أوقاف بورسعيد، وعددها 12 مسجدًا كالتالي:

مساجد بورسعيد للاعتكاف

الكريم - أمام الجبانة

الضواحي

النشار

مساكن النشار

المجمع الإسلامي بالزهور

التعاونيات

الضواحي

الرحمن الرحيم

سرحان

مریم

العظيم

المسجد الكبير ببور فؤاد

عبد الرحمن لطفي

الشاطئ

تعاونيات الجيزة

الأستثمار

ش التلاتيني

ميدان البوستة

٢٣ يوليو

الشرق

طرح البحر

التوكيلات

التوكيلات

النصر ابراج الشرطة

أبراج الشرطة

حمزة بور فؤاد

بور فؤاد

التوفيقي

ش التلاتيني

الاحسان

٢٣ يوليو

المجمع الإسلامي

بور فؤاد

العباسي

السلام الكبير

طرح البحر

الشرق