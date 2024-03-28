موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة بورسعيد.. 8 مساجد كبرى وساحات مخصصة

يتابع المسلمون موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة بورسعيد، فهي من أعظم العبادات المستحبة والقربات إلى الله بعد انقضاء شهر رمضان الكريم، ويؤديها المواطنون عقب صلاة الفجر بأقل من ساعتين بعد شروق شمس يوم العيد بمقدار رمح أو رمحين وهي ركعتي جهر، ويُستحب أن تصلي في ساحات الصلاة

وقد حدد قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة بورسعيد بعد شروق الشمس بـ25 دقيقة وهو مقدار الرمحين، وتؤدى في جميع المساجد وساحات الصلاة المنتشرة في مختلف أحياء محافظة بورسعيد.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة بورسعيد

وحددت هيئة المساحة المصرية، موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة بورسعيد في الأول من شهر شوال عام 1445 هجريا في الساعة 05:53، وسط طقس دافئ وأجواء مشمسة في الصباح الباكر وطوال ساعات النهار، ويميل الطقس إلى الدفء في ساعات الليل بفصل الربيع.

8 مساجد كبرى وساحات لصلاة العيد

وصرح الشيخ جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد لـ«الوطن»، أنه جرى تجهيز المساجد الكبرى وساحات الصلاة لاستقبال المصلين استعدادًا ل صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة بورسعيد وعددها 8 مساجد كبرى، تحيط بها عدة ساحات، مشيرًا إلى أن مديرية الأوقاف هي الجهة الوحيدة المنوط بها تجهيز المساجد لأداء الصلاة.

وأكد أنه سيتم السماح بفتح المساجد والساحات قبل الصلاة بنصف ساعة، وذلك لاستقبال المصلين وأسرهم، وسط أجواء الفرحة بالعيد.