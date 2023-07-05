بدء تنفيذ منظومة الجمع المنزلي للقمامة بالضواحي في بورسعيد

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، خلال جولته الميدانية على عدد من المشروعات بحي الضواحي، بالبدء في تنفيذ منظومة الجمع المنزلي للقمامة والمخلفات، بمنطقة زمزم بالضواحي، استكمالا لما شهدته المنطقة من أعمال تطوير ورفع وكفاءة على أعلى مستوى

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، وهالة أبو العز رئيس حي الضواحي وعدد من الجهات التنفيذية والمقاولين المسؤولين عن تنفيذ المشروع.

منظومة الجمع المنزلي منطقة زمزم

وأشار محافظ بورسعيد في بيان صحفي، إلى أن عمال منظومة الجمع المنزلي، سيقومون بالمرور على المنازل بمنطقة زمزم لجمع القمامة والمخلفات، كما سيتم تقسيم العمل لورديات، وزيادة أعداد العمالة.

وتكثيف العمل في جمع النفايات والقمامة المنزلية وكنس الشوارع الداخلية، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالأحياء السكنية الأكثر كثافة سكانية، وللحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي بنطاق المحافظة.

رفع كفاءة وتحسين المناطق السكنية بجميع الأحياء

وأكد محافظ بورسعيد، على تقديم كافة الدعم، لجميع المشروعات التي تحقق سبل الراحة للمواطنين و تساهم في العمل المتواصل على رفع كفاءة وتحسين المناطق السكنية بجميع الأحياء، موجها باستمرار بذل المجهودات والعمل المكثف، للحفاظ على ما يتم إنجازه من تنمية وتطوير.