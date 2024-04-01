مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 22.. من هي العروس التي اقترحها الكبير لهجرس؟

يواصل الفنان أحمد مكي خلال الحلقة 22 من مسلسل الكبير أوي 8 والذي يعرض على قناة on مغامراته الكوميدية بعد وجود غوريلا في منزله.

أحداث الحلقة 21 من مسلسل الكبير أوي 8

وكشف الكبير خلال الحلقة 21 عن نيته لتزويج هجرس من عروسة عنده، دون الإفصاح عن ماهية العروس، ولكنه من الناحية الثانية عندما سأل مربوحة عن إحدى أقاربها التي تجلس معهم في البيت، ذكرت له أنَّه تمّ تطليقها ولن تغادر المنزل إلا على منزل زوجها الجديد، وبعدها بساعات قليلة كشف الكبير لهجرس أنه سيزوجه على حسابه.

مسلسل الكبير أوي 8

يعرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 22 على قناة ON، العرض الأول عند الساعة 6:10 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة.

مسلسل الكبير أوي من بطولة أحمد مكي، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وهشام إسماعيل، وحسين حجاج، وحاتم صلاح.