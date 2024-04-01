مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 22.. هل يفضح العترة سر مربوحة؟

ساعات قليلة وتنطلق أحداث الحلقة 22 من مسلسل الكبير أوي 8 والذي يعرض على قناة on عقب أذان المغرب، والتي تشهد العديد من الاحداث الكوميدية.

أحداث الحلقة 21 من مسلسل الكبير أوي 8

وخلال أحداث الحلقة21 من مسلسل الكبير أوي8 كشف العترة سر مربوحة وهي إخفاء غوريلا في إحدى الغرف داخل الدوار، وطلبت منه أن يخفي هذا السر عن الكبير، ليوافق العترة بشرط أن تقنع الكبير بذهابه لرحلة مع أصدقائه، فهل سيفصح عن السر، هذا ما سنكتشفه خلال الحلقة 22 اليوم.

وفي مشهد آخر، حاولت مربوحة إقناع الكبير بذهاب العترة إلى الرحلة، وفي أثناء حديثها مع الكبير مرت الغوريلا وهي تسحب العترة على الأرض، وهدد العترة مربوحة بإفصاح سرها.

أبطال الحلقة 22 من مسلسل الكبير أوي 8

تضم الحلقة 22 من مسلسل الكبير أوي 8 عدد كبير من نجوم الكوميديا أبرزهم: أحمد مكي في دور الكبير أوي وجوني، ورحمة أحمد «مربوحة» في دور زوجة الكبير أوي، ومصطفى غريب في دور العترة ابن الكبير أوي.