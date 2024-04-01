كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد عن شهر أبريل.. خطوات بسيطة

يرغب العديد من المواطنين في الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد عن شهر أبريل 2024، وذلك بالتزامن مع بداية الشهر وتسديد القيمة المُستحقة عليهم.

الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد.. أبريل

وحددت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد عن شهر أبريل، وذلك للأشخاص من مستخدمي العدادات القديمة والتقليدية.

ويتمّ الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد عن شهر أبريل من خلال إتباع عدد من الخطوات التالية:

1- في البداية يدخل الشخص على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

2- يختار الشخص قائمة «خدماتنا».

3- يتمّ اختيار «احسب فاتورتك بنفسك» من قائمة «خدماتنا».

4- يتمّ كتابة البيانات الخاصة بالعداد منها «نوع النشاط سواء خدمي أو منزلي، المحافظة، وقراءة العداد الحالية والسابقة وعدد الوحدات»

5- بعد إتباع كل تلك الخطوات السابقة تظهر قيمة الفاتورة الخاصة بالعداد المُستعلم عنه والتي يكون فيها التفاصيل الخاصة بـ«إجمالي الاستهلاك، كمية المياه المستهلكة، قيمة استهلاك المياه، استهلاك الوحدة، خدمات الجهاز التنظيمي، سعر المتر، وتحديد الشريحة، الصرف الصحي».