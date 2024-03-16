4 طرق للإبلاغ عن قراءات عداد المياه عن استهلاك شهر مارس إلكترونيا

يسعى عدد كبير من المشتركين في خدمات شركات مياه الشرب والصرف الصحي لمعرفة الآليات التي وفرتها الشركة القابضة والشركات التابعة لها بالمحافظات للإبلاغ عن قراءات عداد المياه عن استهلاك شهر مارس الجاري 2024، وذلك لمستخدمي العدادات الميكانيكية والتقليدية القديمة، لتفادي مشكلة عدم مرور قارئ العداد الدوري.

طرق الإبلاغ عن قيمة استهلاك المياه عن شهر مارس

وأوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، طرق الإبلاغ عن قيمة استهلاك المياه عن شهر مارس 2024 إلكترونيًا، لافتة إلى استحداث عدد من الوسائل التي تمكن المشتركين من الإبلاغ عن قراءات عدادات المياه للتيسير على المواطنين، وهذه التطبيقات هي:

تطبيق قراءتي

وهو تطبيق يعتمد على توصيل القراءة الحقيقية والفعلية لكل اشتراكات العملاء بكل أنحاء المحافظات، لتفادي التراكمات التي تحدث من خلال عدم التواجد أو مرور القارئ في توقيتات غير مناسبة للمشترك، ويتيح تسجيل أكثر من عداد للعميل، إضافة إلى الاستعلام عن آخر قراءة أدخلها العميل، ويمكن تحميل التطبيق عبر متجري «جوجل» و«آبل».

الموقع الإلكتروني للشركة القابضة

يمكن للمشترك الإبلاغ عن قراءات عدادات المياه لاستهلاك شهر مارس الجاري 2024، من خلال الموقع الإلكتروني للشركة القابضة من خلال الرابط https://www.hcww.com.eg/.

الموقع الإلكتروني للبوابة التجارية

ويمكن للمشترك الإبلاغ عن قراءات عدادات المياه لاستهلاك شهر مارس 2024 من خلال الموقع الإلكتروني للبوابة التجارية الإلكترونية https://www.hcww.com.eg/.

الاتصال بالخط الساخن

وأشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أنّه يمكن الاتصال بالخط الساخن للشركة القابضة للمياه 125، أو الإبلاغ عن قراءة عداد المياه عبر سيارات خدمة العملاء المتنقلة أو مراكز خدمة العملاء بالشركات التابع لها المستهلك، كما يمكن تسجيلها على ماكينة الـ«pos» في أثناء تحصيل الفاتورة.