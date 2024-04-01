موصفات أسئلة امتحان الدراسات الاجتماعية الترم الثاني 2024 للابتدائية

حدد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم، الضوابط العامة للورقة الامتحانية لمادة الدراسات الاجتماعية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، الفصل الدراسي الثاني 2023-2024، مشيرًا إلى أنَّ الزمن المخصص للامتحان لصفوف الصف الرابع والخامس والسادس ساعة ونصف وتتيح الورقة الامتحانية فرصة للمراجعة.

مواصفات امتحان الدراسات الاجتماعية

وأكّد المركز القومي للامتحان والتقويم التربوي، تتكون الورقة الامتحانية لمادة الدراسات الاجتماعية من 4 أسئلة الصفين الرابع والخامس والسادس، على أن تكون درجات الورقة الامتحانية من 30 درجة، مؤكّدًا مراعاة عدم إدراج موضوعات الاطلاع والتعلم الذاتي، في أسئلة امتحان الفصل الدراسي الثاني.

وأوضح المركز القومي للامتحانات الضوابط العامة للورقة الامتحانية لمادة الدراسات الاجتماعية الفصل الدراسي الثاني وهي كالاتي:-

- أن تكون الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- أن تتوزع الأسئلة علي نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من السهل الي الصعب.

- أن تشمل الورقة الامتحانية المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية (المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة - تاريخ الامتحان).

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونتيها، حجم الخط نوع الخط المسافات بين السطور الهوامش - العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية والمطبعية).

- أن تكون المواد التعليمية المصاحبة للامتحان (الخرائط - الجداول - الرسوم البيانية) واضحة وسليمة علمياً وفنياً.

- المعلومة الإثرائية لا تدخل في أسئلة الامتحان (الأرقام - الإحصائيات - التواريخ) ليست أهدافاً اختبارية.

- الأسئلة عبارة عن:

- السؤال الثاني : (أ) موضوعي (ب) سؤال مقال.

السؤال الأول : (أ) خريطة (ب) سؤال مقال قصير.

السؤال الثالث : (أ) موضوعي (ب) سؤال مقال قصير.

السؤال الرابع : (أ) موضوعی (ب) سؤال مقال قصير.