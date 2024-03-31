وزير التعليم يعتمد جداول امتحانات الدبلومات الفنية

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 ، كما وجه بتجهيز استراحات مراقبي ومصححي التعليم الفني، وتأمين أعمال الكنترولات واللجان الامتحانية.

وأوضح وزير التعليم، خلال اجتماعه بقيادات التعليم الفني، أنَّ الهيكل الإداري المعتمد لوزارة التربية والتعليم يضم ثلاثة إدارات مركزية للتعليم الفني هي (الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، الإدارة المركزية لأكاديمية معلمي التعليم الفني)، مشيرًا إلى ضرورة تنظيم آليات العمل بين هذه الإدارات على أن تقوم بالعرض المباشر على الدكتور الوزير.

ووجه وزير التعليم كذلك بالتنسيق بين الإدارات المركزية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة والإنجازات المنشودة، بالإضافة إلي التعاون والتنسيق مع الإدارة المركزية لتطوير المناهج، وكذا التنسيق مع الأكاديمية المهنية للمعلمين لوضع معايير وضوابط التنمية المهنية لمعلمي التعليم الفني.

جاء ذلك بحضور، الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، والدكتور محمد عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، والدكتور أشرف بهجات رئيس الإدارة المركزية لأكاديمية معلمي التعليم الفني والمهني، وقيادات التعليم الفني بالوزارة.