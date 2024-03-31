«التعليم»: مدّ باب التقديم للمدارس الرسمية الدولية حتى 15 أبريل

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مد باب التقدم للمدارس الرسمية الدولية للعام الدراسي المقبل حتى 15 أبريل المقبل، لإتاحة الفرصة لأولياء الأمور بالتقدم لرياض الأطفال للعام الدراسي 2024-2025.

الأهداف العامة للمدارس الرسمية الدولية

وأشارت الوزارة إلى أنَّ الأهداف العامة للمدارس الرسمية الدولية تتمثل في توفير فرصة تعليمية متميزة ذات جودة عالية للراغبين في تعليم دولي بأسعار مقبولة، وتوفير فرص لتحسين دخل المعلمين المتميزين ممن لديهم خبرة في التدريس بالمدارس الدولية.

أيضاً بناء قدرات المعلمين من خلال العمل بمدارس المشروع و التنمية المهنية الذاتية للمعلمين، وأُتيحت فرصة أمام الطلاب للالتحاق بالمدارس الرسمية الدولية وذلك من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الخامس الابتدائي.

وتوفر لدى المدارس الرسمية الدولية كادرا من المديرين والمعلمين المدربين ممن لديهم خبرة في التعامل مع المناهج الدولية، وتهدف إلى المساعدة في تحسين دخل المديرين والمعلمين من العاملين بالتربية والتعليم