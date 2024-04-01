خطاب من «التعليم» للأزهر بشأن المحذوفات من مناهج الترم الثاني 2024

أرسل الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج الدراسية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، بشأن المحذوفات من المناهج الدراسية في الفصل الدراسي الثاني.

لا محذوفات في مناهج الترم الثاني 2024

وأكّدت وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل للمديريات، أنَّه بشأن برتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف، الخاص بالعملية التعليمية ومناهج المقررات الدراسية المشتركة بين طلاب التربية والتعليم وطلاب الأزهر الشريف، فإنّ خطة توزيع المناهج الدراسية للفصل الدراسي الثاني لكل مادة للعام الدراسي الحالي بالنسبة للموضوعات الدراسية المحذوفة أو المعدة الاطلاع لا توجد أي موضوعات محذوفة أو معدة للاطلاع.